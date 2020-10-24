Пандемия коронавируса может пойти на спад летом 2021 года

Об этом французам сообщил президент Макрон

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 42 миллиона человек. Как предупреждают во Всемирной организации здравоохранения, ближайшие месяцы будут особенно напряжёнными. Сегодня, 24 октября стало известно, что COVID-19 обнаружен у президента Польши Анджея Дуды. С 23 октября в стране введён режим строгой изоляции.

Подобные меры действуют и в ряде регионов Испании, в том числе, в Мадриде. Выступая перед нацией, премьер Педро Санчес заявил, что реальное число инфицированных в королевстве может превышать три миллиона человек - в три раза больше, чем выявлено.

О том, что пандемия продлится, как минимум, до лета, предупредил сограждан президент Макрон. Накануне Франция стала второй после Испании европейской страной, где выявлено более миллиона заболевших, сообщает "ТВ Центр".

А в Вашингтоне на плацу перед Оружейной палатой появились 223 тысячи белых флажка - по количеству жертв коронавируса в США.

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