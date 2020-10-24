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США ввели новые санкции против России и извинились перед учёными РАН

12:27
  • суббота
  • 24 октября 2020

Белый дом запутался

Ситуация с коронавирусом - одна из самых обсуждаемых тем во время американской предвыборной кампании. В неспособности стравиться с пандемией демократы обвиняют Дональда Трампа. Сам президент 24 октября планирует досрочно проголосовать. Это уже сделали более 50 миллионов американцев.
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Тем временем в США разгорается новый скандал вокруг России. На этот раз в сфере науки. В число злодеев американцы записали учёных российского Центрального НИИ химии и механики. Институт попал под санкции. Каким образом он причастен к взлому систем безопасности не только американцев, но и их ближневосточных союзников Вашингтон не пояснил.

Российский посол в США Анатолий Антонов категорически отверг выдвинутые обвинения. "Вновь подчёркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций. Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведёт наступательные операции в киберсфере. Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам нашей внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений", - заявил дипломат.

Американцы уже и сами запутались в своих санкциях. Порой доходит до абсурда. Геофизическому союзу США, например, пришлось извинятся перед ученными института прикладной физики РАН за то, что на фоне санкций отказался опубликовать их научную статью. Попросили передать документы ещё раз.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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