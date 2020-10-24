Российские спецназовцы отмечают профессиональный праздник

Это - элита армии

Свой профессиональный праздник отмечает элита вооруженных сил - подразделениям спецназа России исполняется 70 лет. Признанные специалисты антитеррористических операций: они выполняют задачи в любой точке мира. Герои, о которых ходят легенды и снимают фильмы, но никто не знает их настоящих имён.

Служба под завесой тайны, полная суровых испытаний по плечу только лучшим из лучших. И даже праздник они встречают марш-броском. Их обычный рабочий день напоминает кадры из боевика. Даже на учениях всё максимально реалистично: гранаты - взрываются, условные террористы - падают замертво, оружие – стреляет, но холостыми.

Такие подразделения специального назначения есть и в сухопутных войсках, и на флоте, и у пограничников, у полиции, у ФСБ, во всех силовых структурах. Особый отряд для особых заданий. Каждый в отряде - высококлассный сапёр, гранатомётчик, снайпер и военный врач. За плечами у каждого - годы тренировок, в голове – масса технической информации обо всём, что касается военных действий.

Такие отряды появились в нашей стране задолго до легендарной американской "Дельты", "Морских котиков", китайских "Снежных барсов" и даже британской лодочной службы, всё это самые грозные спецподразделения в мире. После революции советские силовые структуры формировали так называемые части особого назначения, для сверхсекретных заданий.

24 октября 1950 года легендарный маршал, министр вооруженных сил СССР, начальник генштаба Александр Василевской подписал секретную директиву о формировании специальных подразделений глубинной разведки. 46 рот по 120 человек в каждой во всех военных округах, родах войск на суше, воде и в воздухе. Эта дата считается днём основания российского спецназа, общим для всех подразделений. В 2006 году указ о профессиональном празднике 24 октября подписал президент, сообщает "ТВ Центр".

Афганистан, Северный Кавказ, Сирия, спецзадания по всему свету. И никто, кроме командования и самых близких родных, никогда не узнает - где конкретно побывали и какие задачи выполнили бойцы.

В свой профессиональный праздник они всегда вспоминают погибших товарищей. Откуда не вернувшихся и какой подвиг совершивших - никто никогда не узнает. Такова судьба бойца отряда специального назначения. На лице всегда маска, вместо имени - позывной. И суровая романтика - секретный невоенный знак на амуниции - крестовый туз, джокер или что-то другое, кому что ближе. Только он и расскажет посвящённым о судьбе владельца.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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