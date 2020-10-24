Американский зонд потерял часть грунта с астероида Бенну

Аппарат сломался

Тревожные новости приходят из космоса. Американская межпланетная станция OSIRIS-REx начала терять образцы грунта, собранного на поверхности астероида Бенну.

Через щель, которая образовалась в коллекторе, материалы постепенно просачиваются наружу и улетают в космическое пространство. Это ставит под угрозу успех миссии уникального аппарата, которую изначально называли исторической.

Зонд стартовал с земли в сентябре 2016 года, а с декабря 2018-го готовился к сближению с небесным телом. Но только на этой неделе он смог опуститься на поверхность астероида и взять образцы. Возвращение аппарата на Землю планируется в 2023 году.

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