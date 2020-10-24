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Перед Новым годом в России подорожают основные продукты питания

16:43
  • суббота
  • 24 октября 2020

Такой прогноз сделали эксперты

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году. Прогнозы о повышении цен публикуют в конце каждого года. Это связано с повышенным спросом перед праздником. В этом году эксперты назвали продукты, цены на которые точно взлетят.
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

По мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, подорожают макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

В интервью "Вечерней Москве" эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Из-за этого подорожают мясо и молоко. В свою очередь, основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты.

В этом году из-за пандемии коронавируса уже поднимались цены на подсолнечное масло и гречку. Люди запасались впрок этими товарами, поэтому производители были вынуждены повышать отпускные цены.

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