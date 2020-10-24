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Россия не будет закрывать границы из-за роста числа заболевших COVID-19

11:06
  • суббота
  • 24 октября 2020

Таких планов нет

Россия не планирует закрывать границы в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе. Там не будут давать соответствующие рекомендации властям.
Путин и Лукашенко обсудили открытие границ

В начале пандемии Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами. Долгое время выполнялись только вывозные рейсы. РЖД также отменили несколько десятков поездов.

Сейчас авиасообщение открыто с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Кубой, Сербией, Японией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ и Мальдивами.

По последним данным, в мире заболело коронавирусом более 42 миллионов человек. В России инфицировано с начала пандемии 1 497 767 человек, умерло более 25 тысяч заболевших.

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