Москва упрочила лидерство в рейтинге лучших городов мира

Столица России входит в первую пятёрку

Москва занимает четвёртую строчку в рейтинге The World‘s 100 Best Cities. Столица улучшила свои позиции во влиятельном рейтинге, ранее она занимала пятое место, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первая тройка выглядит так – Лондон, Нью-Йорк, Париж. В списке лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения Москва обогнала Токио, Мадрид и Рим.

Международные эксперты по праву присудили Москве лидерство в категории "Продукт". Столица России признана лучшей по инфраструктуре, культурным объектам и качеству городской среды. Кроме того, Москва поднялась в категории "Люди". Российская столица стала второй в мире по числу жителей, у которых есть высшее образование.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина назвала столицу одним из международных культурных и цивилизационных центров.

Благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса.

Несмотря на пандемию коронавируса, увеличивается туристическая привлекательность Москвы, находятся новые возможности для реализации талантов молодых людей в науке, творчестве и предпринимательстве.

Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляют с 2016 года эксперты международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy. Они учитывают статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.

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