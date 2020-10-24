ВОЗ отметила рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки в мире

Заболели около 500 тысяч человек

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в мире выросло на 445 тысяч. Это – рекорд с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. За всё время пандемии в мире умерло более 1,1 миллиона человек от осложнений болезни.

В Европе за сутки было выявлено 213 860 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка (132 846 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (65 806 заболевших).

По данным американского Университета Джона Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 42 миллиона. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

Больше всего больных выявлено в США – 8,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 223 тысяч. На втором месте - Индия, там количество заразившихся приближается к 7,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем пятью миллионами инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,4 миллиона заболевших.

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