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В Баку сообщили о гибели россиянина после обстрелов Гянджи

15:02
  • суббота
  • 24 октября 2020

Наши дипломаты подтверждают информацию

В Азербайджане умер гражданин России, пострадавший во время обстрела Гянджи со стороны Нагорного Карабаха. Подросток получил серьёзное ранение несколько дней назад. Его похоронят в православном храме, сообщили официальные лица в Баку. В российском посольстве эту информацию подтвердили.
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Город Гянджа находится почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе. Его несколько раз обстреливала армия непризнанной НКР. Ракеты попадали в жилые дома. В общей сложности в городе от обстрелов погибли более 15 человек.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в провокациях. Достигнутое в Москве перемирие не соблюдается. Сейчас стороны ведут консультации в США с участием американских дипломатов.

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