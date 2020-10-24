Более миллиона пятёрок выставили ученикам за неделю дистанционного обучения

Школьники 6-11 классов учатся в онлайн-режиме

Московские школьники 6-11 классов за первую неделю дистанционного обучения получили более миллиона пятёрок. Педагоги провели за это время более 480 тысяч онлайн-уроков, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Сейчас у сервиса "Московская электронная школа" более двух миллионов пользователей. Ежедневно к урокам подключаются 600 тысяч учеников и учителей.

Ученики младших классов учатся очно. В школах регулярно проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также в учебных учреждениях установили бактерицидные лампы и дозаторы с антисептиком. На входе школьникам измеряют температуру.

В октябре мэр Москвы отправил всех школьников на внеплановые двухнедельные каникулы, а с 19 октября ученики 1-5 классов возвратились в школы. Школьники 6-11 классов до 1 ноября учатся дистанционно.

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