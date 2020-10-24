ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более миллиона пятёрок выставили ученикам за неделю дистанционного обучения

13:45
  • суббота
  • 24 октября 2020

Школьники 6-11 классов учатся в онлайн-режиме

Московские школьники 6-11 классов за первую неделю дистанционного обучения получили более миллиона пятёрок. Педагоги провели за это время более 480 тысяч онлайн-уроков, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
Коронавирус выявлен более чем у тысячи школьников в Петербурге

Сейчас у сервиса "Московская электронная школа" более двух миллионов пользователей. Ежедневно к урокам подключаются 600 тысяч учеников и учителей.

Ученики младших классов учатся очно. В школах регулярно проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также в учебных учреждениях установили бактерицидные лампы и дозаторы с антисептиком. На входе школьникам измеряют температуру.

В октябре мэр Москвы отправил всех школьников на внеплановые двухнедельные каникулы, а с 19 октября ученики 1-5 классов возвратились в школы. Школьники 6-11 классов до 1 ноября учатся дистанционно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.