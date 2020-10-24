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Белорусская АЭС начнёт производить энергию 7 ноября

16:28
  • суббота
  • 24 октября 2020

Первый блок станции уже запущен

Белоруссия выдала разрешение на энергетический пуск первого блока АЭС. Атомную электростанцию строит российская компания, входящая в структуру "Росатома".

Производство энергии на первом блоке начнется с 7 ноября. Ядерный реактор уже запущен. Ожидается, что в промышленную эксплуатацию - энергетический блок будет выведен в начале будущего года.

БелАЭС возводят в Гродненской области, это будет первая атомная станция в стране. Второй энергоблок, как ожидается, заработает в 2022 году, сообщает "ТВ Центр".

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