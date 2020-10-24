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Анфиса Чехова поделилась секретом похудения на 25 килограммов

14:39
  • суббота
  • 24 октября 2020

Это очень просто: нужно исключить из рациона один продукт

Многие звёзды российского шоу-бизнеса умудрились похудеть на самоизоляции в этом году. Больших успехов в этом нелёгком деле добилась и телеведущая Анфиса Чехова. Правда, начала она этот процесс ещё до пандемии.
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Когда-то пышнотелая красавица весила 90 килограммов, а сейчас стрелка на весах еле доходит до 65-ти. Анфиса ответила на многочисленные вопросы поклонников, которых интересовало – как ей удалось сбросить 25 кило.

Оказывается, теледива кардинально изменила свой образ жизни. Теперь на столе ведущей нет продукта, без которого большинство из нас не представляет свой рацион - сахара. Чехова отказалась от него совсем.

"Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме нет сахара. В кленовом сиропе нет сахара. В кофе нет сахара. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми", - раскрыла секрет своего похудения Чехова.

Она также рассказала, что выступает против любых диет и считает их насилием над организмом. Но для закрепления результата Чеховой пришлось всё-таки обратиться за помощью к врачам. Занятия с психологом научили её получать удовольствие от простой еды и прислушиваться к своему организму.

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