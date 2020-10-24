Названы регионы с наиболее тяжёлой ситуацией с COVID-19

В стране растёт заболеваемость

Во всех российских регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Российские регионы разбиты специалистами на четыре группы в зависимости от динамики распространения: зелёные, где показатель распространения стабильный - 0.9-1; светло-жёлтые - 1-1,1, светло-красные - 1,1-1,2 и тёмно-красные 1, - 1,4, там ситуация наиболее сложная.

В последнюю группу вошли Бурятия, Чукотка и Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область и Ненецкий автономный округ.

Наиболее благополучными регионами эксперт назвал Краснодарский край, Чечню, Ингушетию и Ленинградская область. Они входят в зелёную зону.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 1 497 167 человек, умерли с начала пандемии почти 26 тысяч человек.

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