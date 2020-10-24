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Губернатор Петербурга ушёл на самоизоляцию

14:47
  • суббота
  • 24 октября 2020

У Александра Беглова был контакт с заражённым коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга ушёл на удалёнку после возможного контакта с больным коронавирусом. Рабочие встречи Александра Беглова с подчинёнными будут проходить по видеосвязи, сообщила его пресс-служба.
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В Петербурге, как и во всей России, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявлено 713 случаев заражения. Регион стал вторым в России по приросту заболевших после Москвы.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 56 тысяч человек, 3,6 тысячи умерли от осложнений болезни.

Сейчас в городе усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Часть сотрудников городских организаций переведена на удалённый режим работы. Жителей старше 65 лет попросили не выходить из дома без крайней необходимости. С 19 октября в Петербурге по ночам не работают рестораны.

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