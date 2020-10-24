Участники арктической экспедиции сняли на видео затонувший во льдах пароход "Челюскин"

Завершился уникальный поход

В Североморске торжественно встретили участников масштабной арктической экспедиции. Отряды прибыли в порт на ледоколе "Илья Муромец". Судно вернулось после двух с половиной месяцев плавания по морям Северного Ледовитого океана. За это время участники экспедиции провели важные исследования, получили уникальные кадры легендарного парохода "Челюскин", затонувшего во льдах, и даже сделали несколько научных и исторических открытий.

Под звуки оркестра ледокол "Илья Муромец" торжественно прибывает в порт Североморска. Позади у него - поистине богатырские, под стать названию, свершения. С 5 августа судно прошло более 11 тысяч морских миль. Исследователи Арктики совершили 33 высадки на острова и континентальное побережье, обнаружили 125 уникальных исторических артефактов и следы экспедиций начала прошлого века, сообщает "ТВ Центр".

"Проведены достаточно подробные геологические, сейсмологические исследования. Оценена сейсмическая активность в Арктике, оценены разломы, которые возникли в результате землетрясений, достаточно много открытий проведено по линии научной группы, комплексной рабочей группы", - сообщил командир отряда Дмитрий Мясников.

Такого масштабного похода еще не было: акватории восьми морей, Северная Земля, Таймыр, Новосибирские острова, остров Врангеля. И повсюду - следы первопроходцев. Узнать больше о быте исследователей прошлого, сохранить историю освоения Арктики, но и самим, конечно, сделать открытия. Есть все основания полагать, что участники экспедиции обнаружили новый остров в заливе Лабиринт. Правда, высадиться на него не удалось, это в планах на будущее. А вот остров Врангеля уже сейчас получилось обследовать вдоль, поперек и даже вглубь - сейсмологи изучили его недра и смещение тектонических плит.

Удалось снять на видео легендарный советский пароход "Челюскин". Судно в 1934 году погибло - его раздавило льдами. Уникальный видеодокумент, учитывая, что место это находится недалеко от Берингова пролива, и здесь очень мощное течение и мутная вода.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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