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Участники арктической экспедиции сняли на видео затонувший во льдах пароход "Челюскин"

15:25
  • суббота
  • 24 октября 2020

Завершился уникальный поход

В Североморске торжественно встретили участников масштабной арктической экспедиции. Отряды прибыли в порт на ледоколе "Илья Муромец". Судно вернулось после двух с половиной месяцев плавания по морям Северного Ледовитого океана. За это время участники экспедиции провели важные исследования, получили уникальные кадры легендарного парохода "Челюскин", затонувшего во льдах, и даже сделали несколько научных и исторических открытий.
Завершилась уникальная арктическая экспедиция на ледоколе "Илья Муромец"

Под звуки оркестра ледокол "Илья Муромец" торжественно прибывает в порт Североморска. Позади у него - поистине богатырские, под стать названию, свершения. С 5 августа судно прошло более 11 тысяч морских миль. Исследователи Арктики совершили 33 высадки на острова и континентальное побережье, обнаружили 125 уникальных исторических артефактов и следы экспедиций начала прошлого века, сообщает "ТВ Центр".

"Проведены достаточно подробные геологические, сейсмологические исследования. Оценена сейсмическая активность в Арктике, оценены разломы, которые возникли в результате землетрясений, достаточно много открытий проведено по линии научной группы, комплексной рабочей группы", - сообщил командир отряда Дмитрий Мясников.

Такого масштабного похода еще не было: акватории восьми морей, Северная Земля, Таймыр, Новосибирские острова, остров Врангеля. И повсюду - следы первопроходцев. Узнать больше о быте исследователей прошлого, сохранить историю освоения Арктики, но и самим, конечно, сделать открытия. Есть все основания полагать, что участники экспедиции обнаружили новый остров в заливе Лабиринт. Правда, высадиться на него не удалось, это в планах на будущее. А вот остров Врангеля уже сейчас получилось обследовать вдоль, поперек и даже вглубь - сейсмологи изучили его недра и смещение тектонических плит.

Удалось снять на видео легендарный советский пароход "Челюскин". Судно в 1934 году погибло - его раздавило льдами. Уникальный видеодокумент, учитывая, что место это находится недалеко от Берингова пролива, и здесь очень мощное течение и мутная вода.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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Участники арктической экспедиции
Участники арктической экспедиции
Участники арктической экспедиции
Экспедиция
Экспедиция
Экспедиция
Экспедиция
Возвращение арктической экспедиции
Возвращение арктической экспедиции
Возвращение арктической экспедиции
Возвращение арктической экспедиции
Возвращение арктической экспедиции
Возвращение арктической экспедиции
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