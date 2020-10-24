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Американцев в Белоруссии попросили запастись едой

18:26
  • суббота
  • 24 октября 2020

С предупреждением выступило посольство в Минске

Посольство США посоветовало своим гражданам в Белоруссии запастись едой на три дня. Это сделано в свете ультиматума, который объявила белорусским властям Светлана Тихановская. Экс-кандидат в президенты Белоруссии ранее предупредила руководство страны о том, что, если до 26 октября не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнётся всенародная забастовка. Тихановская хочет, чтобы Александр Лукашенко ушёл в отставку, а перед этим освободил всех политзаключенных.
Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум из трех пунктов

В связи с приближающимся окончанием ультиматума американцы рекомендуют своим согражданам, находящимся в Белоруссии, обеспечить себе как минимум трёхдневный запас еды, воды и лекарств. В посольстве призвали соотечественников всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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