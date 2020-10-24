Роспотребнадзор продлил удалёнку в МГТУ имени Баумана

В вузе нарушались санитарные правила

МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении удалённого обучения. Ранее в вузе была выявлена опасность распространения коронавируса.

Роспотребнадзор обязал Бауманку продлить дистанционное обучение студентов четырёх корпусов института. Ведомство констатирует, что руководство МГТУ имени Баумана не приняло достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения коронавируса.

Выяснилось, что в местах скопления студентов недостаточно приборов для обеззараживания воздуха, не организовано регулярное проветривание помещений, не везде есть социальная разметка, а расписание занятий не позволяет разграничить контакты студентов разных групп.

Сейчас в университете регистрируются новые случаи выявления коронавируса, а в адрес Роспотребнадзора поступают жалобы как от студентов, так и преподавателей на непринятие руководством мер по предупреждению распространения инфекции.

С начала октября в Москве проводятся масштабные проверки по контролю над соблюдением санитарных норм. Нарушившие правила организации штрафуют или закрывают на срок до трёх месяцев.

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