"Нуждается в лечении психики": Эрдоган поставил диагноз Макрону

Глава Турции жёстко ответил президенту Франции

Президент Турции крайне жёстко отреагировал на недавнюю инициативу своего французского коллеги по поводу жизни мусульман в Европе. Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Эммануэлю Макрону подлечиться.

"Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране - это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики", - сказал Эрдоган во время выступления в городе Кайсери. Трансляция велас в Twitter президента Турции.

Ранее Макрон сообщил о том, что 9 декабря представит обществу и парламенту проект закона о борьбе с сепаратизмом. В документе будут изложены меры по укреплению республиканских ценностей, особое внимание власти намерены уделить воспитанию и обучению детей. Макрон также выдвинул идею так называемого просвещённого ислама, который он намерен освободить от иностранного влияния.

Эрдоган уже комментировал инициативы Макрона. Турецкий лидер предположил, что президент Франции хочет рассчитаться с мусульманами и создать у себя в стране тоталитарную антиисламскую систему.

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