Похоже, в Германии об этом забыли

Европейцам напомнили, кто спас Старый Свет от нацизма. Судя по высказываниям некоторых европейских политиков и военных, там об этом напрочь забыли. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вступила в заочную полемику с генералом Фольмером.

"С учётом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше её знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принёс", а вот натовцы заговариваться начали", - написала Захарова у себя в Facebook.

Дипломат процитировала строчки из песни "Майский вальс", которую впервые исполнил Ярослав Евдокимов в 1985 году.

Весна сорок пятого года, Так ждал тебя долго Дунай, Народам Европы свободу, Принёс жаркий солнечный май….. ...Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот поющий и цветущий яркий май.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Йорга Фольмер заявил, что Россия пытается рассорить НАТО и Швецию, а также высказал мнение, что с учётом общей истории страны альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

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