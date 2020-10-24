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Европейцам напомнили, кто спас их от фашизма

18:41
  • суббота
  • 24 октября 2020

Похоже, в Германии об этом забыли

Европейцам напомнили, кто спас Старый Свет от нацизма. Судя по высказываниям некоторых европейских политиков и военных, там об этом напрочь забыли. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вступила в заочную полемику с генералом Фольмером.

"С учётом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше её знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принёс", а вот натовцы заговариваться начали", - написала Захарова у себя в Facebook.

Дипломат процитировала строчки из песни "Майский вальс", которую впервые исполнил Ярослав Евдокимов в 1985 году.

Весна сорок пятого года,

Так ждал тебя долго Дунай,

Народам Европы свободу,

Принёс жаркий солнечный май…..

...Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай,

Тот поющий и цветущий яркий май.

Ранее немецкий генерал-лейтенант Йорга Фольмер заявил, что Россия пытается рассорить НАТО и Швецию, а также высказал мнение, что с учётом общей истории страны альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

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