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Лукашенко ответил на звонок госсекретаря США

19:27
  • суббота
  • 24 октября 2020

Ранее глава Белоруссии отказался разговаривать с канцлером ФРГ

Президент Белоруссии поговорил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Подробности беседы не приводятся.
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Это первый официальный контакт Александра Лукашенко с представителем Вашингтона после выборов 9 августа. Через десять дней после голосования до белорусского лидера безуспешно пыталась дозвониться канцлер Германии Ангела Меркель: Лукашенко отказался с ней разговаривать.

14 октября Майк Помпео заявил, что США требуют от белорусского руководства привлечь к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, виноват в подрыве демократии в республике. До этого Евросоюз согласовал персональные санкции против Лукашенко и ряда белорусских политиков и официальных лиц.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко победил в первом туре, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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