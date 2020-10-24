Коронавирус стал убивать быстрее

Болезнь стала более заразной

Больные коронавирусом стали умирать вдвое быстрее. Таким наблюдением поделились британские учёные из научной группы по чрезвычайным ситуациям.

По их данным, осенью тяжёлые больные умирают в два раза быстрее, чем весной. Если раньше люди с серьёзными симптомами умирали в течение 13 дней, то сейчас сгорают за неделю.

Также учёные утверждают, что коронавирус мутировал и от этого его заразность повысилась, пишет Daily Mail.

Ранее учёные озвучивали новые последствия перенесённого COVID-19. Выяснилось, что у части переболевших пациентов значительно снизились умственные и интеллектуальные способности.

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