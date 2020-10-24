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Коронавирус стал убивать быстрее

19:40
  • суббота
  • 24 октября 2020

Болезнь стала более заразной

Больные коронавирусом стали умирать вдвое быстрее. Таким наблюдением поделились британские учёные из научной группы по чрезвычайным ситуациям.
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По их данным, осенью тяжёлые больные умирают в два раза быстрее, чем весной. Если раньше люди с серьёзными симптомами умирали в течение 13 дней, то сейчас сгорают за неделю.

Также учёные утверждают, что коронавирус мутировал и от этого его заразность повысилась, пишет Daily Mail.

Ранее учёные озвучивали новые последствия перенесённого COVID-19. Выяснилось, что у части переболевших пациентов значительно снизились умственные и интеллектуальные способности.

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