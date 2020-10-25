ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ещё 2614 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

10:01
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Врачи спасают жизни москвичей

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 614 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 290 524.
Коронавирус стал убивать быстрее

В Москве проходят массовые проверки на предмет соблюдения санитарных норм. Сотрудники Роспотребнадзора приходят в магазины, кинотеатры, развлекательные и учебные заведения. Накануне, 24 октября МГТУ имени Баумана было выдано предписание о продлении удалённого обучения.

В институте было недостаточно приборов для обеззараживания воздуха, не организовано регулярное проветривание помещений, не везде присутствовала социальная разметка, а расписание занятий не позволяло разграничить контакты студентов разных групп.

По данным на 24 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 497 167 пациентам, умерло с начала пандемии почти 26 тысяч человек. В Москве больных зарегистрировано более 390 тысяч, в мире 42 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.