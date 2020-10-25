Ещё 2614 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

Врачи спасают жизни москвичей

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 614 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 290 524.

В Москве проходят массовые проверки на предмет соблюдения санитарных норм. Сотрудники Роспотребнадзора приходят в магазины, кинотеатры, развлекательные и учебные заведения. Накануне, 24 октября МГТУ имени Баумана было выдано предписание о продлении удалённого обучения.

В институте было недостаточно приборов для обеззараживания воздуха, не организовано регулярное проветривание помещений, не везде присутствовала социальная разметка, а расписание занятий не позволяло разграничить контакты студентов разных групп.

По данным на 24 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 497 167 пациентам, умерло с начала пандемии почти 26 тысяч человек. В Москве больных зарегистрировано более 390 тысяч, в мире 42 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 1,1 миллиона человек.

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