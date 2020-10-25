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В России выявлено 16710 новых случаев коронавируса

10:38
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Ситуация сложная, но контролируемая

За сутки в России зафиксировано 16 710 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 513 877 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 4 455 больных, всего в столице выявлено 395 816 инфицированных. 
Коронавирус стал убивать быстрее

Самое большое число больных в России было зафиксировано 23 октября – 17 340 человек. Весенний максимум был 11 мая, в тот день выявили 11 656 человек с коронавирусом.

По данным оперштаба, во всех российских регионах сейчас фиксируют рост числа больных коронавирусом. Наиболее сложная ситуация в Бурятии, на Чукотке и в Республике Алтай, в Новосибирской области, Марий Эл, Севастополе, Псковской области и Ненецком автономном округе.

Наиболее благополучными регионами считаются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

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