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Более 100 детей эвакуировали из-за пожара в московской больнице

19:49
  • суббота
  • 24 октября 2020

Возгорание ликвидировано

В Москве из-за пожара эвакуировали персонал и пациентов Российской детской клинической больницы имени Пирогова.
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Возгорание началось в подвале здания на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба МЧС. Загорелись постельные принадлежности. С огнём справился персонал медицинского учреждения с помощью подручных средств.

Из больницы на улицу были оперативно выведены 228 человек, из них 116 детей. Сейчас они возвращаются обратно. Пострадавших в результате пожара нет.

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