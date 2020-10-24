Более 100 детей эвакуировали из-за пожара в московской больнице

Возгорание ликвидировано

В Москве из-за пожара эвакуировали персонал и пациентов Российской детской клинической больницы имени Пирогова.

Возгорание началось в подвале здания на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба МЧС. Загорелись постельные принадлежности. С огнём справился персонал медицинского учреждения с помощью подручных средств.

Из больницы на улицу были оперативно выведены 228 человек, из них 116 детей. Сейчас они возвращаются обратно. Пострадавших в результате пожара нет.

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