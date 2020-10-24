Под Выборгом убит муниципальный депутат Александр Петров

Киллер пробрался к нему в дом

В Ленинградской области убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, депутат городского совета Выборга, бизнесмен Александр Петров. Как сообщает "Интерфакс", тело предпринимателя было обнаружено по месту его проживания.

"Фонтанка.ру" сообщает, что на место происшествия выехал руководитель управления СКР Ленобласти Сергей Сазин, два его заместителя и группа следователей.

По предварительным данным, в Петрова выстрелили в его собственном коттедже, от полученных ранений он скончался. Депутата обнаружил сторож, он вызвал скорую и полицию.

Александр Петров - совладелец ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания", отец пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, известного под прозвищем "Выборгская ракета".

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