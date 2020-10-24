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В Керченском проливе после взрыва на борту терпит бедствие российский танкер

20:12
  • суббота
  • 24 октября 2020

Без вести пропали три человека из его команды

На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" произошёл взрыв. Судно находится в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Подробности взрыва танкера в порту Находки

По данным источника "Интерфакса", танкер повреждён и терпит бедствие. После взрыва пропали без вести три человека. Всего в команде было 13 человек.

По другим данным, на танкере произошло два взрыва в пустых отсеках для нефтепродуктов. Судно находится на плаву, пожара на борту нет. На помощь терпящему бедствие танкеру направлены спасательные суда.

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Взрыв и пожар на танкере
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