Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Есть надежда на улучшение

В последние недели число случаев заражения коронавирусом в Москве растёт, но есть надежда на снижение опасной динамики. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Прошедшие две недели, с одной стороны, выявили рекордные объёмы заболеваемости и госпитализации, с другой стороны, дают надежду, что динамика будет снижаться", - сказал Собянин. Сейчас всё говорит о том, что Москва подходит к плато заболеваемости, добавил мэр.

Он оценил поведение москвичей в период пандемии и сказал, что большинство жителей с вниманием относятся к соблюдению эпидемиологических требований. Речь идёт о мерах по переводу на домашний режим хронических больных и пожилых людей, а также о переводе сотрудников столичных организаций на удалённую работу.

С начала пандемии в Москве выявлено почти 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло от осложнений болезни 6 312 человек. Максимальное число заболевших было зарегистрировано 7 мая – 6 703 человека.

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