ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

10:20
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Есть надежда на улучшение

В последние недели число случаев заражения коронавирусом в Москве растёт, но есть надежда на снижение опасной динамики. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Сергей Собянин.
Коронавирус стал убивать быстрее

"Прошедшие две недели, с одной стороны, выявили рекордные объёмы заболеваемости и госпитализации, с другой стороны, дают надежду, что динамика будет снижаться", - сказал Собянин. Сейчас всё говорит о том, что Москва подходит к плато заболеваемости, добавил мэр.

Он оценил поведение москвичей в период пандемии и сказал, что большинство жителей с вниманием относятся к соблюдению эпидемиологических требований. Речь идёт о мерах по переводу на домашний режим хронических больных и пожилых людей, а также о переводе сотрудников столичных организаций на удалённую работу.

С начала пандемии в Москве выявлено почти 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло от осложнений болезни 6 312 человек. Максимальное число заболевших было зарегистрировано 7 мая – 6 703 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мэр МосквСергей Собянин во время посещения временного госпиталя для больных коронавирусом
Мэр МосквСергей Собянин во время посещения временного госпиталя для больных коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.