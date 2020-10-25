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Три человека пропали без вести после взрыва танкера в Азовском море

11:11
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Их ищут спасатели

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении пожарной безопасности после взрыва на нефтяном танкере в Азовском море. В момент ЧП на борту находились 13 человек, судьба троих до сих пор неизвестна. Спасатели обследовали уже 400 квадратных километров акватории.
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Утром 25 октября танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в районе порта Кавказ. Сообщается, что транспортировка повреждённого судна прошла в штатном режиме. Сейчас на месте работают криминалисты, водолазы и представители Росприроднадзора.

Взрыв произошел накануне, 24 октября в 15 километрах от берега в устье Керченского пролива в Азовском море. Танкер шёл пустым из порта Кавказ в Ростов на Дону. Из-за повреждения кормы судно дало крен, и судя по переговорам экипажа, потеряло ход и управление, сообщает "ТВ Центр".

За бортом, предположительно, оказались три человека. Взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. К месту взрыва были направлены три спасательных судна и катер, а также два буксира. Позже, по просьбе владельца, на танкер вернулась часть экипажа. Капитан, старпом и механик принимали участие в поиске пропавших моряков и транспортировке повреждённого судна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Экстренные службы сообщали что на танкере произошло возгорание, из-за которого взорвались пары нефтепродуктов. По предварительным данным, судно было исправно.

В Темрюке работает оперативная группа. Разлива топлива и других загрязняющих веществ на месте аварии не обнаружено. Поэтому боновые заграждения в районе судоходного маршрута ставить не будут.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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