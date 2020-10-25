Три человека пропали без вести после взрыва танкера в Азовском море

Их ищут спасатели

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении пожарной безопасности после взрыва на нефтяном танкере в Азовском море. В момент ЧП на борту находились 13 человек, судьба троих до сих пор неизвестна. Спасатели обследовали уже 400 квадратных километров акватории.

Утром 25 октября танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в районе порта Кавказ. Сообщается, что транспортировка повреждённого судна прошла в штатном режиме. Сейчас на месте работают криминалисты, водолазы и представители Росприроднадзора.

Взрыв произошел накануне, 24 октября в 15 километрах от берега в устье Керченского пролива в Азовском море. Танкер шёл пустым из порта Кавказ в Ростов на Дону. Из-за повреждения кормы судно дало крен, и судя по переговорам экипажа, потеряло ход и управление, сообщает "ТВ Центр".

За бортом, предположительно, оказались три человека. Взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. К месту взрыва были направлены три спасательных судна и катер, а также два буксира. Позже, по просьбе владельца, на танкер вернулась часть экипажа. Капитан, старпом и механик принимали участие в поиске пропавших моряков и транспортировке повреждённого судна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Экстренные службы сообщали что на танкере произошло возгорание, из-за которого взорвались пары нефтепродуктов. По предварительным данным, судно было исправно.

В Темрюке работает оперативная группа. Разлива топлива и других загрязняющих веществ на месте аварии не обнаружено. Поэтому боновые заграждения в районе судоходного маршрута ставить не будут.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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