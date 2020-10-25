Медики в России массово делают прививки от коронавируса

Врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19

По всей России установлен контроль за соблюдением правил санитарной безопасности. Медикам делают прививки, а места массового скопления людей тщательно дезинфицируют. Автовокзалы и больницы обрабатывают безопасными растворами. Дезинфекция идет по всей стране.

Пока Калининградские ученики на каникулах, обработка проходит и в школах. Обеззараживают все поверхности и не только снаружи, отмывают каждый кабинет, каждую парту. Важно также и вовремя выявлять вирус. По данным Роспотребнадзора за сутки в стране проведено 550 тысяч тестов.

В инфекционном отделении 7-ой горбольницы с коронавирусом столкнулись ещё в конце марта. За это время видели разные последствия заболевания. Многие медики сами переболели. Снова не хотят. Поэтому массово идут прививаться, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, пока вакцина от коронавируса не поступила в массовое производство, для остальных лучшая защита – это маски и перчатки. В столице рейды по соблюдению режима не прекращаются и это даёт свои плоды. Многие стали серьёзней соблюдать правила.

Накануне, 24 октября Роспотребнадзор проверил музей современного искусства Гараж. Специальная разметка на входе, чтобы люди не толпились, регулярная дезинфекция и проветривание – все соблюдено. И даже за наличием масок и перчаток администрация следит. Правда, не все посетители их носят постоянно. Кто-то ждёт пока не сделают замечание, кто-то, пока охрана отвернулась, приспускает маску. Вот для таких людей и проводят подобные акции.

Таблички с надписью: "Койки ждут вас, если вы не будете носить маску" появились на Сергиево-Посадском автовокзале. Больничные кровати и медоборудование, которое выработало свой ресурс, поставили для наглядности. Это сработало.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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