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Полмиллиона за сутки: в мире наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19

12:29
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Инфицированных уже более 42 миллионов

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 42 с половиной миллиона человек. Утром 24 октября инфицированных было 42 миллиона. 25 октября восьмой страной, преодолевшей печальный рубеж в миллион инфицированных, стала Колумбия.
Коронавирус стал убивать быстрее

Тем временем, в Израиле и Италии минувшей ночью прошли выступления недовольных. Несмотря на запрет массовых собраний, жители Иерусалима вышли на улицы потребовать отставки премьера Нетаньяху, который, по их мнению, не только замешан в коррупции, но и опоздал с ответом на вторую волну пандемии.

А в Риме митинг противников комендантского часа перерос в столкновения с полицией. Собравшиеся ответили отказом на предложение разойтись и начали бросать в стражей порядка бутылки и камни. Разогнать толпу удалось лишь с помощью слезоточивого газа, сообщает "ТВ Центр".

Комендантский час вводит всё больше европейских стран. Первые штрафы за его нарушение выписывают в Афинах. А на Украине COVID-19 обнаружен у Виталия Кличко.

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