Киев отказался проводить местные выборы в Донбассе

Власть боится победы оппозиции

На Украине проходят местные выборы разных уровней. Эксперты считают, что эта кампания серьёзно изменит расстановку сил в Верховной Раде. За пропрезидентскую партию "Слуга народа" в целом по стране готовы голосовать лишь 17% избирателей. На втором месте в рейтинге симпатий - "Оппозиционная платформа - За жизнь". Хорошие шансы и у местных игроков.

На этом фоне президент Владимир Зеленский объявил всенародный опрос, который касается в частности проблем Донбасса, борьбы с коррупцией и легализации медицинского каннабиса. Вопросы будут задавать избирателям на выходе из участков. Ожидается, что эта инициатива повысит явку и мобилизует сторонников правящей партии, сообщает "ТВ Центр".

Вероятно, из-за опасений разгрома правящей партии, власти не дали проголосовать подконтрольным Киеву территориям Донбасса, где большинство жителей поддерживает "Оппозиционную платформу". Официальной причиной назвали невозможность обеспечить безопасность из-за близости к линии соприкосновения.

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