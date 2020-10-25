Девочке с "маской Бэтмена" сделали вторую операцию в России

Она прошла успешно

Еще один шаг к нормальной жизни. Девочке из США с гигантским родимым пятном на лице в России провели вторую операцию по удалению так называемой маски Бэтмена. На родине оказать качественную помощь ребёнку не смогли, но наши врачи предложили уникальную методику.

Она улыбается в ответ и жестами показывает – дайте телефон. Девочка Луна после операции излучает поразительное для ребёнка спокойствие. Сжимает в руках любимого мишку, даже вид больничного коридора перед осмотром врача её совершенно не тревожит.

При рождении у Луны Феннер диагностировали меланоцитарный невус. Огромное родимое пятно, по форме напоминающее маску Бэтмена. Заболевание встречается у одного процента жителей Земли и легко может перетечь в раковую опухоль. Американские врачи давали Луне неблагоприятные прогнозы. В США родителям предложили убрать пятно хирургическим путем. Для этого требовалось около 80 операций и 400 тысяч долларов. У семьи таких денег не было. О своей проблеме мама Луны рассказала в социальной сети. С Кэрол связался доктор из Краснодара и пообещал помочь.

Первую операцию сделали год назад. На днях провели вторую. Вместо скальпеля - фотодинамическая терапия. Специальный препарат накапливается в клетках родимого пятна, а потом под воздействием лазера они отмирают, сообщает "ТВ Центр".

Луне - один год и семь месяцев. Её растущий организм помогает регенерации. Жизнеутверждающая история девочки стала широко известной за границей. Вслед за ней семья Нгуен из Техаса привезла в Краснодар дочку Деми. Её реабилитация также идет без осложнений. Другие иностранные пациенты ждут своей очереди.

Третью операцию Луне медики планируют провести до Нового года. На полное восстановление уйдет 18 месяцев. То есть, к моменту, когда девочка начнёт отчетливо запоминать события, на ее лице, скорее всего, не останется и следа от маски Бэтмена.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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