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Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

11:18
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Спортсмену исполнилось 32 года

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гэтжи и сохранил чемпионский титул UFC в лёгком весе. Поединок проходил в Абу-Даби. Во втором раунде тридцатидвухлетний россиянин применил удушающий приём, после которого соперник сдался.
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После боя Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков и объявил о завершении карьеры. Победу с размахом отпраздновали на родине бойца в Дагестане. Местные жители запускали салюты, скандировали его имя и танцевали лезгинку.

О своих планах 32-летний спортсмен пока не заявлял. Близкие говорят, что он станет тренером. Нурмагомедова называют величайшим бойцом в истории. На его счету 29 побед и ни одного поражения, сообщает "ТВ Центр".

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