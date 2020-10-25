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В Москве впервые проходит фестиваль "Таврида Арт"

11:52
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

До этого он проходил только в Крыму

Впервые в столице. Фестиваль "Таврида Арт", который объединяет десятки тысяч людей со всей страны, стартовал в Москве. До этого он проходил только в Крыму.
В Крыму стартовал фестиваль "Таврида-Арт"

В столице пройдут конференции, выставки, театральные постановки. Одним из главных событий стал концерт, посвящённый 180-летию со дня рождения Петра Чайковского, на котором музыканты исполнили произведения великого композитора.

Завершится фестиваль вручением премии "Легенды Тавриды" наставникам, которые внесли вклад в профессиональное развитие участников, сообщает "ТВ Центр".

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