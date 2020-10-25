Кристина Асмус рассказала о смене фамилии

Она решила сделать это ещё в детстве

Кристина Асмус родилась с фамилией Мясникова. В детстве она решила сменить её на более благозвучную. Дело в том, что в юности Кристина серьёзно занималась гимнастикой, и под этой фамилией выступала на соревнованиях, дойдя до звания кандидата в мастера спорта.

Но после просмотра сериала "Дикий ангел" с Натальей Орейро в главной роли твёрдо решила стать актрисой. И тут Кристина поняла, что Мясникова – не очень благозвучная фамилия для мира шоу-бизнеса.

Перед своим 18-летием девушка поменяла фамилию на мамину – Асмус. Свою тайну она решила открыть только сейчас, в 32-летнем возрасте.

Фамилия Асмус – немецкая. Предки Кристины по материнской линии жили в Германии. Обо всём этом актриса написала в соцсетях. Что послужило причиной таких откровений – неизвестно. Может, недавний развод с резидентом "Камеди" Гариком Харламовым, а может – болезнь. На днях Кристина заразилась коронавирусом. Она соблюдает домашний карантин и находится в одиночестве.

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