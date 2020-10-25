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К чему может привести самолечение при коронавирусе

14:44
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Лучше вызвать врача

Известно, что самолечением занимаются многие, но при коронавирусе этого лучше не делать. Бесконтрольный приём противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека, рассказал URA.RU врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По словам врача, в организме может серьёзно нарушиться баланс и тогда вся иммунная система перестанет работать.
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Приём антибиотиков без назначения врача также может привести к тяжёлым последствиям, к примеру, аллергическим реакциям. Этот известный факт многие игнорируют.

Врачи советуют при высокой температуре, сильном кашле и затруднённом дыхании незамедлительно вызывать скорую помощь. Промедление в случае, если коронавирус вызвал пневмонию, недопустимо.

Ранее среди симптомов новой коронавирусной инфекции врачи называли сыпь на коже, потерю обоняния, а среди последствий перенесённой болезни – снижение умственной активности.

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