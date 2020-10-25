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Опубликовано видео с места убийства отца гонщика "Формулы-1" Петрова

14:25
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Мужчину застрелили во дворе собственного дома

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бизнесмена Александра Петрова под Выборгом. На кадрах видно, как во дворе дома Петрова работают криминалисты.
Под Выборгом убит муниципальный депутат Александр Петров

Тело 61-летнего Петрова было найдено в его коттедже под Выборгом 24 октября. По предварительным данным, убийство произошло около 18:00, киллер стрелял издалека в момент, когда бизнесмен вышел во двор. Пуля попала в грудь.

Возбуждено уголовное дело о заказном убийстве. Расследование взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Мотив убийства неизвестен.

Александр Петров был муниципальным депутатом, совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий. Сын Петрова - Виталий, бывший гонщик "Формулы-1", известный под прозвищем "Выборгская пуля".

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