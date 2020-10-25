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Во Франции могут продлить режим ЧС из-за COVID-19

12:55
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

В стране - более миллиона больных

Чрезвычайное санитарное положение во Франции могут продлить до середины февраля 2021 года. Власти ввели его из-за роста числа инфицированных коронавирусом в марте этого года сроком до 30 октября.
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Накануне, 24 октября Национальное собрание страны одобрило в первом чтении проект закона о продлении режима ЧП до 16 февраля. Документ поддержал 71 депутат, против выступили 35 человек, сообщает RT.

Франция находится на пятом месте в мире по числу выявленных больных COVID-19. В стране зарегистрировано 1 084 659 больных, скончались 34 536 человек. В мире инфицировано 42,5 миллиона человек, зарегистрировано 1,1 миллиона смертей от коронавируса.

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