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Ереван получил доказательства участия турецкого спецназа в боях за Нагорный Карабах

13:31
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Баку и Анкара пока молчат

В Ереване утверждают, что получили доказательства участия турецкого спецназа в боях в Нагорном Карабахе. Генеральная прокуратура Армении выступила с таким заявлением. Там утверждают, что турецкие военные принимают участие в военных действиях начиная с августа.
Москва держит на контроле проблему участия боевиков в карабахском конфликте

В Баку и Анкаре пока не прокомментировали заявление прокуратуры, но ранее и Турция, и Азербайджан отрицали факт участия иностранных войск в нагорно-карабахском конфликте. Тем не менее, Анкара предлагала Баку свою помощь, в том числе и военную.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий и провокациях. Договорённость о перемирии, достигнутая в Москве 9 октября, сторонами не соблюдаются. На этой неделе к урегулированию конфликта подключились США, но никаких решений пока не принято.

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