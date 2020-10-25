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В Минске перед акцией протеста отключили интернет и закрыли метро

13:46
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

В центр города стягиваются военные

В Минске снова отключили мобильный интернет и закрыли несколько станций метро. В столице Белоруссии готовится очередная акция оппозиции, оспаривающей результаты президентских выборов. Один из операторов мобильной связи объяснил отключение интернета распоряжением госорганов.
Протестующие в Минске бросают камни в силовиков

В центр Минска стягиваются спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики. Стражи правопорядка и военные берут под охрану резиденцию президента и выставляют посты на центральных улицах.

25 октября истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко. Среди требований - отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным и прекращение насилия. Находящаяся за пределами Белоруссии Тихановская призывает граждан к массовым забастовкам.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко победил в первом туре, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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