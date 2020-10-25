В чём секрет успеха мультфильма "Ёжик в тумане"

Ему исполнилось 45 лет

На этой неделе исполнилось 45 лет со дня выхода на экраны легендарного мультфильма "Ёжик в тумане". Он перевернул представление людей об анимации. Причём не только в нашей стране. Фанаты есть даже в Японии!

Глубокий, философский, психоделический - этот мультфильм совсем не для детей. Точнее, не только для детей. Каких только смыслов в нём не находили.

Юлия Богоманшина пересмотрела таинственную историю о Ёжике и Медвежонке, встретилась с режиссёром Юрием Норштейном, и попыталась понять: в чём же здесь секрет? (смотрите видео)

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