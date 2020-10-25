ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В чём секрет успеха мультфильма "Ёжик в тумане"

15:18
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Ему исполнилось 45 лет

На этой неделе исполнилось 45 лет со дня выхода на экраны легендарного мультфильма "Ёжик в тумане". Он перевернул представление людей об анимации. Причём не только в нашей стране. Фанаты есть даже в Японии!

Глубокий, философский, психоделический - этот мультфильм совсем не для детей. Точнее, не только для детей. Каких только смыслов в нём не находили.

Юлия Богоманшина пересмотрела таинственную историю о Ёжике и Медвежонке, встретилась с режиссёром Юрием Норштейном, и попыталась понять: в чём же здесь секрет? (смотрите видео)

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.