ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Басков признался, что пел в ресторанах песни Пугачёвой

16:48
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Певец в юности подрабатывал в кафе

Многие из сегодняшних кумиров публики начинали свою карьеру с выступлений в ресторанах. Кто-то скрывает и стыдится до сих пор за пение перед жующими и выпивающими людьми, а кто-то не стесняется вспоминать свою юность и рассказывать об этом в публичной сфере.
Поклонники не узнали похудевшего на 15 килограммов Баскова

К примеру, Николай Басков поделился своими воспоминаниями о том, как в юности он подрабатывал в ресторанах. Однажды он сравнил себя с Зайцем из культового мультика "Ну, погоди!" В одной из серий мультфильма Заяц поёт песню Аллы Пугачёвой "Айсберг".

"Когда-то я сам пел эту песню, подрабатывая в кафе, и сравнивал себя с этим зайцем. Я очень живо представлял, что однажды, как и он, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачёвой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", - признался золотой голос России корреспонденту издания "СтарХит".

Николаю Баскову 44 года. Он с детства занимался музыкой: учился в музыкальной школе, выступал в театре юного актёра. В 12 лет в Парижской национальной опере Басков исполнил роль третьего мальчика в опере Моцарта "Волшебная флейта".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Николай Басков и Алла Пугачева
Николай Басков и Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.