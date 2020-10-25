Басков признался, что пел в ресторанах песни Пугачёвой

Певец в юности подрабатывал в кафе

Многие из сегодняшних кумиров публики начинали свою карьеру с выступлений в ресторанах. Кто-то скрывает и стыдится до сих пор за пение перед жующими и выпивающими людьми, а кто-то не стесняется вспоминать свою юность и рассказывать об этом в публичной сфере.

К примеру, Николай Басков поделился своими воспоминаниями о том, как в юности он подрабатывал в ресторанах. Однажды он сравнил себя с Зайцем из культового мультика "Ну, погоди!" В одной из серий мультфильма Заяц поёт песню Аллы Пугачёвой "Айсберг".

"Когда-то я сам пел эту песню, подрабатывая в кафе, и сравнивал себя с этим зайцем. Я очень живо представлял, что однажды, как и он, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачёвой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу", - признался золотой голос России корреспонденту издания "СтарХит".

Николаю Баскову 44 года. Он с детства занимался музыкой: учился в музыкальной школе, выступал в театре юного актёра. В 12 лет в Парижской национальной опере Басков исполнил роль третьего мальчика в опере Моцарта "Волшебная флейта".

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