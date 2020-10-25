Вдова и дети умершего главы Samsung заплатят 7 миллиардов долларов за наследство

Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет

Наследники умершего главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов – более 7 миллиардов долларов. Ли Гон Хи оставил после себя активов на 15,6 миллиарда долларов. Чтобы стать полноправными владельцами этой суммы вдове и детям бизнесмена – сыну и трём дочерям - придётся отдать более половины, то есть около 8 миллиардов, пишет издание Yonhap.

Ли Гон Хи возглавил Samsung Group в 1987 году. Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию. Семья бизнесмена входит в число богатейших семей планеты. Сегодня, 25 октября председатель концерна Samsung умер, ему было 78 лет.

В 2014 году Ли Гон Хи перенёс инфаркт и с тех пор испытывал проблемы со здоровьем. Все эти годы фактическое руководство компанией осуществлял его сын Ли Чжэ Ену.

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