ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии транспорта в Москве

15:53
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Скоро на карте появятся новые станции метро

Московский транспорт будет и дальше развиваться. В ближайших планах – появление на карте новых станций метро, МЦД, расширение парка электробусов и повышение безопасности на дорогах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя на странице "ВКонтакте".
Собянин назвал сроки завершения строительства восточного участка БКЛ

Он сообщил, что в последнее время число мест для пассажиров на рельсовом транспорте выросло на 25%. "С 2011 года введены 56 новых станций метро. Старое "ржавое" кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Развиваем Московские центральные диаметры - наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье - это ещё 60 станций на карте", - отметил мэр.

По его словам, без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса как Москва. Общественный транспорт работал даже во время пандемии, напомнил Собянин.

Мы будем и дальше повышать его качество - для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта.

Благодаря появлению новых станций метро и МЦД, жители столицы добираются от МКАДа до центра города на 13 минут быстрее. А средняя скорость на автодорогах Москвы выросла на 20%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Общественный транспорт в Москве
Общественный транспорт в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.