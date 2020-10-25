Собянин рассказал о развитии транспорта в Москве

Скоро на карте появятся новые станции метро

Московский транспорт будет и дальше развиваться. В ближайших планах – появление на карте новых станций метро, МЦД, расширение парка электробусов и повышение безопасности на дорогах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя на странице "ВКонтакте".

Он сообщил, что в последнее время число мест для пассажиров на рельсовом транспорте выросло на 25%. "С 2011 года введены 56 новых станций метро. Старое "ржавое" кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Развиваем Московские центральные диаметры - наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье - это ещё 60 станций на карте", - отметил мэр.

По его словам, без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса как Москва. Общественный транспорт работал даже во время пандемии, напомнил Собянин.

Мы будем и дальше повышать его качество - для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта.

Благодаря появлению новых станций метро и МЦД, жители столицы добираются от МКАДа до центра города на 13 минут быстрее. А средняя скорость на автодорогах Москвы выросла на 20%.

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