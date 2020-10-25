В спортивном техникуме в Алеппо состоялся первый выпуск студентов

Среди них много преподавателей танцев

В спортивном техникуме сирийского Алеппо состоялся первый после войны выпуск студентов. Это около 150 девушек и юношей. Среди них немало преподавателей танцев. Причём самых разных стилей: от классического арабского до латино-американской сальсы, аэробики и очень смелой для местного менталитета африканской кизомбы.

Чтобы соблюсти нормы ислама, некоторые танцы девушки исполняют отдельно от мужчин или даже в специальных закрытых залах. Многие уже работают по специальности - кто-то преподает в государственных школах, а кто-то даже открыл частную, сообщает "ТВ Центр".

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