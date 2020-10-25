Эрдоган оскорбил Макрона после отзыва посла Франции из Анкары

Это уже второе заявление за два дня

Президент Турции снова оскорбил своего французского коллегу. Реджеп Тайип Эрдоган повторил, что Эммануэлю Макрону необходимо проверить психику. Аналогичное заявление турецкий лидер сделал накануне, 24 октября, выступая перед своими сторонниками.

Сегодня Эрдоган вновь счёл, что французскому президенту хорошо бы сходить к врачу. "Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование", - высказался президент Турции.

Аналогичные заявления Эрдогана уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а Евросоюз призвал президента Турции прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации.

Оскорбительные высказывания Эрдогана связаны с недавними заявлениями Макрона о мусульманах. Французский лидер недавно выдвинул идею так называемого просвещённого ислама, который он намерен освободить от иностранного влияния.

До этого Эрдоган уже комментировал инициативы Макрона, но тогда обошлось без грубостей Турецкий лидер предположил, что президент Франции хочет рассчитаться с мусульманами и создать у себя в стране тоталитарную антиисламскую систему.

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