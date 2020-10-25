ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган оскорбил Макрона после отзыва посла Франции из Анкары

18:20
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

Это уже второе заявление за два дня

Президент Турции снова оскорбил своего французского коллегу. Реджеп Тайип Эрдоган повторил, что Эммануэлю Макрону необходимо проверить психику. Аналогичное заявление турецкий лидер сделал накануне, 24 октября, выступая перед своими сторонниками.
"Нуждается в лечении психики": Эрдоган поставил диагноз Макрону

Сегодня Эрдоган вновь счёл, что французскому президенту хорошо бы сходить к врачу. "Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование", - высказался президент Турции.

Аналогичные заявления Эрдогана уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а Евросоюз призвал президента Турции прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации.

Оскорбительные высказывания Эрдогана связаны с недавними заявлениями Макрона о мусульманах. Французский лидер недавно выдвинул идею так называемого просвещённого ислама, который он намерен освободить от иностранного влияния.

До этого Эрдоган уже комментировал инициативы Макрона, но тогда обошлось без грубостей Турецкий лидер предположил, что президент Франции хочет рассчитаться с мусульманами и создать у себя в стране тоталитарную антиисламскую систему.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.