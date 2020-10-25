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Путин позвонил Нурмагомедову и поздравил его с победой над Гэтжи

17:40
  • воскресенье
  • 25 октября 2020

После этого боя Хабиб объявил о завершении карьеры

Владимир Путин поздравил с победой борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Президент позвонил ему сегодня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Поединок Нурмагомедова и американского борца Джастина Гэтжи в Абу-Даби завершился во втором раунде удушающим приёмом россиянина. Нурмагомедов сохранил за собой чемпионский титул UFC в лёгком весе.

После боя российский спортсмен поблагодарил своих болельщиков и неожиданно объявил о завершении карьеры. Не исключено, что он перейдёт на тренерскую работу. Нурмагомедова называют величайшим бойцом в истории. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

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