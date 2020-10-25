Греф выступил против низких ставок по ипотеке

Это вредно для экономики

Глава Сбербанка Герман Греф считает низкие ставки по ипотечным кредитам опасными для российской экономики. По мнению банкира, властям не нужно продолжать снижать ставки по льготному кредитованию в рамках госпрограммы. Греф заявил об этом в интервью телеканалу "Россия-1".

"Я думаю, что не нужно дальнейшее снижение льготной ставки по ипотеке в рамках госпрограммы. Потому что после такого всплеска спроса потом будет сильный провал", - сказал Греф.

Напомним, что до 1 июля 2021 года в России реализуется госпрограмма льготного ипотечного кредитования под 6,5%. На этот шаг власти пошли в апреле, чтобы поддержать россиян в разгар пандемии коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов - в других регионах.

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