В Минске обострилась ситуация после применения милицией светошумовых гранат

В столице Белоруссии проходит очередная акция протеста

В Минске произошли стычки протестующих с милицией. По сообщениям ТАСС, силовики применили против участников очередной несанкционированной акции светошумовые гранаты. Факт использования спецсредств подтвердили в МВД Белоруссии.

Между тем, по сообщениям в соцсетях, милиция также применила против протестующих резиновые пули. Есть неподтверждённая информация о нескольких пострадавших.

Днём в белорусской столице не работал мобильный интернет и были закрыты несколько станций метро. В центре города сейчас много спецтехники, автобусов с силовиками и военных грузовиков. Стражи правопорядка и военные взяли под охрану резиденцию президента Александра Лукашенко.

Сегодня, 25 октября истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула избранному президенту Александру Лукашенко. Среди требований - отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным и прекращение насилия. Находящаяся за пределами Белоруссии Тихановская призывает граждан к массовым забастовкам.

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