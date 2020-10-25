План Зеленского с опросом про каннабис провалился

Отмечена низкая активность избирателей

Идея Владимира Зеленского привлечь граждан Украины на местные выборы с помощью опроса по важным для страны темам не нашла поддержки в обществе. Судя по последним данным, в выборах приняли участие 27% избирателей. Окончательных цифр ещё нет, но вряд ли они превысят 35%, утверждают наблюдатели. Это говорит об очень низкой активности населения.

Как известно, граждан Незалежной спрашивали о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Эксперты говорили, что суть всего этого шоу была исключительно в провокационном вопросе про каннабис. На него, по задумке президента, должна была клюнуть молодёжь, но Зеленский просчитался: в выборах, как и в опросе, приняло участие менее половины избирателей.

Отношение общества к своему президенту и его весьма спорным инициативам наглядно показала сценка перед избирательным участком, куда сам глава Украины с супругой пришёл проголосовать. Активистка известного своими провокациями движения FEMEN оголилась перед Зеленским и была тут же задержана.

Да и опрос, судя по всему, проходил с серьёзными нарушениями, а его результаты вряд ли можно считать достоверной выборкой общественного мнения. По сообщениям украинских изданий, помощь в проведении опроса оказывали несовершеннолетние граждане, что запрещено законом. К тому же, как выяснили журналисты опытным путём, принять участие в опросе можно было бессчётное количество раз.

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